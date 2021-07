Giftig røyk frå enorme skogbrannar spreier seg over Sibir

utenriks

Hardast ramma er delstaten Sakha heilt i det nordaustlege hjørnet av Russland. Tusenvis av frivillige – menn, kvinner og barn – deltek i sløkkearbeidet og grev jordvollar for å bremse brannen.

Lokale styresmakter opplyser at hovudstaden Jakutsk og over 60 andre busetjingar i regionen lir under veggar av tjukk røyk som driv austover med vinden. Innbyggjarar blir bedne om å bruke maske ute og elles forsegle dører og vindauge heime.

Det er ikkje meldt om omkomne eller skadde.

Ufattelege område

Måndag vart det meldt om 190 ulike brannstader. Skogforvaltninga som overvaker dei enorme skogsområda frå lufta, melder at den samla storleiken på dei ukontrollerte brannane er rundt 7 millionar mål. Det er nesten like mykje som heile tidlegare Vest-Agder fylke.

Over 2000 brannmannskap er i sving på bakken, og mange fly og helikopter prøver iherdig å skape våte branngater som skal verne hus og busetjingar.

Det er ekstremt tørre forhold over heile Russland, og det brenn mange stader. På landsbasis er det meldt om 300 ukontrollerte brannar spreidde over eit område på 8,5 millionar mål. Over 6500 mannskap er spreidde ute i felten.

Må døy ut sjølv

Mange av brannane i dei folketomme villmarksområda blir det ikkje gjort noko forsøk på å sløkkje. Brannstyresmaktene lèt dei rett og slett brenne til dei døyr ut av seg sjølv.

– Situasjonen er svært vanskeleg. Vi opplever den tørraste sommaren på 150 år her i Jakutsk. Varmen i juni månad var den høgaste som nokon gong er registrert. Saman med svært tørre, kraftige vindar som ofte oppstår her, braut det ut omfattande skogbrannar, seier guvernøren i Sacha.

Delstaten er enorm i utstrekning. Han er større enn Argentina, fire gonger større enn Frankrike. På russisk blir området omtalt som republikken Sakha. 80 prosent av landområdet er skog.

