Rettssaka mot Zuma utsett igjen

utenriks

Forsvararen til Zuma bad om utsetjing og viste òg til koronapandemien. Dommar Piet Koen gjekk med på dette og vedtok tysdag at rettssaka startar opp igjen 10. august.

Den tidlegare presidenten vart nyleg dømd til 15 månader i fengsel for å ha vist forakt for retten. Han starta soninga tidlegare i juli, noko som utløyste enorme demonstrasjonar og omfattande opptøyar som førte til at minst 212 personar mista livet.

Zuma er tiltalt for svindel, korrupsjon og organisert pengeutpressing i samband med kjøp av kampfly, patruljebåtar og militært utstyr frå fleire europeiske våpenprodusentar då han var visepresident i 1999.

(©NPK)