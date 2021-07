Rekordhøge utslepp av klimagassar etter gjenopning

utenriks

I starten av pandemien i 2020 oppmoda Det internasjonale energibyrået (IEA) regjeringane i verda til å sikre at dei i oppattbyggingsplanane sine investerte i fornybar energi.

– Vi vurderer det no slik at full iverksetjing av opprettingsplanane, slik dei no finst, vil føre til at CO2-utsleppa når rekordhøgder i 2023. Og etter det vil dei halde fram med å auke, heiter det i ein rapport frå IEA-hovudkvarteret i Paris.

IEA seier at planane om investeringar i rein energi hos dei ulike regjeringane i verda samla sett er på 380 milliardar dollar. Det utgjer berre 2 prosent av beløpet i atterreisingspakkane, skriv Reuters.

Ifølgje byrået utgjer dette talet ein tredel av det beløpet som blir rekna for å vere nødvendig for å setje verda på rett kurs mot målet om klimanøytralitet ved midten av dette hundreåret.

– Landa må i så fall investere langt meir i rein energi etter atterreisingsperioden om målet skal nåast i 2050. Det blir svært vanskeleg, men det er mogleg å oppnå, om vi handlar no, seier IEA.

