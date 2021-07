Rapport: Kan vere ti gonger så mange koronadødsfall i India

utenriks

– Heller enn hundretusen, er det reelle talet truleg fleire millionar, noko som gjer at dette er den verste tragedien i India sidan sjølvstendet, heiter det i rapporten.

Det er registrert 414.000 koronadødsfall i India, men rapporten anslår at det har vore mellom 3 og 4,7 millionar koronarelaterte dødsfall i landet mellom januar 2020 og juni 2021.

Forskarane bak rapporten har mellom anna vurdert blodtestar som viser utbreiing av smitte og samanlikna det med dødsratar globalt. I tillegg har dei sett på register over fødsels- og dødsratar i fleire delstatar.

Rapporten er ført i pennen av Arvind Subramanian, som er tidlegare økonomisk rådgivar for den indiske regjeringa, og to forskarar frå Harvard University og Center for Global Development.

