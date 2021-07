Over 200 har mista livet i flaumkatastrofen i Mellom-Europa

utenriks

Lokale styresmakter i Tyskland fortalde tysdag at det no er 169 personar som er stadfesta omkomne i landet, noko som gjer at det totale talet for Mellom-Europa no er minst 200.

I regionen Rheinland-Pfalz har talet auka frå 117 til 121 tysdag, fortel ein talsperson for naudetatane til AFP.

Rundt 170 personar er framleis sakna i den nordlege delen av regionen, seks dagar etter det kraftige regnvêret som førte til flaum.

I Belgia er 31 personar stadfesta omkomme, og rundt 70 personar er framleis sakna i landet.

I begge landa fryktar styresmaktene at dødstala vil stige.

