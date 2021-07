Hongkong ventar på første tryggingslov-dom

utenriks

24 år gamle Tong Ying-kit vart tiltalt for å ha eggja til lausriving og terrorisme då han i juli i fjor køyrde ein motorsykkel inn i ei gruppe politibetjentar medan han bar eit flagg der det stod «Frigjer Hongkong, revolusjonen for vår tid».

Han har nekta straffskuld etter tiltalen, som også innebar eit punkt om farleg køyring. Om Tong blir funnen skuldig, kan han få opptil livstid i fengsel.

Rettssaka mot han gjekk føre seg utan jury, noko som er eit brot med tidlegare rettspraksis i Hongkong. Saker som gjeld nasjonal tryggleik, kan gå utan jury om ein reknar at statlege løyndommar må vernast eller at utanlandske krefter er involverte.

Den kontroversielle tryggingslova for Hongkong vart innført i fjor sommar. Kina har insistert på at det var behov for å rette opp igjen stabilitet etter dei enorme demonstrasjonane i 2019, men fastslo at lova berre ville rette seg mot eit mindretal med ekstremistar.

Over 100 personar har ifølgje FN vorte arresterte etter å ha vorte sikta for brot på tryggingslova.

