Fengsla venn av Aung San Suu Kyi døydde av covid-19

Nyan Win var ein leiande politikar og tidlegare talsmann for partiet til Suu Kyi, NLD. Han vart arrestert samtidig med ei rekkje andre partitoppar nokre veker etter kuppet i Myanmar i februar.

Han sat fengsla i det berykta Insein-fengselet i utkanten av Yangon, men vart tysdag overført til hovudsjukehuset i byen, fortel ein sjukehuslege til nyheitsbyrået DPA. Tilstanden til 78-åringen var kritisk då han kom til sjukehuset.

– Covid-19-situasjonen i Yangon er svært ille, særleg for eldre som sit i fengsel. Vi er leie oss på hans vegner, seier legen. Ifølgje militærjuntaen som styrer landet, har pandemien kravd 5.000 liv.

Nyan Win skal ha hatt diabetes og nyreproblem. Ein slektning seier han leid mykje før han døydde.

– Militæret er ansvarlege for alt som har skjedd, seier slektningen til nyheitsbyrået Myanmar Now.

Aung San Suu Kyi vart fjerna under kuppet og sit for tida i husarrest. Ho er mellom anna skulda for korrupsjon.

