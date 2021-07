Castillo tek over som president i Peru

utenriks

Presidentvalet i Peru skjedde for seks veker sidan, men først natt til tysdag norsk tid vart den 51 år gamle tidlegare fagforeiningsleiaren og læraren Pedro Castillo utropt som vinnar.

Motkandidaten Keiko Fujimori, som er dotter av tidlegare president Alberto Fujimori, hevda at det gjekk føre seg valfusk 6. juni, sjølv om observatørane frå Organisasjonen for amerikanske statar (OAS) konkluderte med det motsette.

Den offisielle oppteljinga viser at Fujimori fekk 49,87 prosent av stemmene, medan Castillo fekk 50,12 prosent. Det er rundt 44.000 fleire stemmer enn det Fujimori fekk.

Godtek resultatet

46 år gamle Fujimori leidde først då oppteljinga starta etter valet, men då stemmene byrja å strøyme inn frå landsbygda, der Castillo har sterk støtte, tok han leiinga over henne.

Fujimori sette fram skuldingar om feil i oppteljinga og hevda det var teikn på valfusk. Både valkommisjonen i landet (Onpe) og OAS' observatørar erklærte at valet skjedde utan større feiltrinn.

Måndag, få timar før erklæringa der Castillo vart kåra til vinnar av valet, sa Fujimori på fjernsyn at ho ville godta resultatet.

Sosialistplan

Over 25 millionar peruanarar hadde stemmerett i valet. 18 millionar av dei gjekk til urnene.

Castillo ønskjer å byggje ein sosialiststat. Han har òg varsla at han vil stramme grepet rundt media, og han vil leggje ned grunnlovsdomstolen.

Fujimori hadde på si side planlagt å benåde far sin, som sonar ein dom på 25 års fengsel for å ha beordra to massakrar som president på byrjinga av 1990-talet. No som ho ikkje fekk nok stemmer til å ta over som den nye presidenten i landet, risikerer ho no sjølv å bli tiltalt for korrupsjon i ei etterforsking som går føre seg.

