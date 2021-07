Tusenvis av engelskmenn strøymde til nattklubbar etter gjenopninga

utenriks

– Det kjennest som ei æve sidan sist eg fekk lov til å danse, sa 31 år gamle Georgia, som var på veg til ein nattklubb i London etter midnatt.

Ho sa at ho ville danse, høyre livemusikk og kjenne på stemninga når ein festar ute saman med andre.

Utover at diskotek og nattklubbar kan opne dørene igjen, betyr òg den engelske gjenopninga farvel til krav om munnbind, avstand og heimekontor.

Sjølv om gjenopninga utvilsamt har vore etterlengta for dei fleste, og alle vaksne britar har fått tilbod om minst eitt vaksinestikk, er det ikkje berre blå himmel i horisonten.

Høge smittetal

Storbritannia har blant dei høgaste smittetala i verda, og epidemiologen Neil Ferguson frå Imperial College London sa til BBC søndag at det er nesten uunngåeleg at gjenopninga vil føre til rundt 100.000 nye smittetilfelle og 1.000 nye innleggingar dagleg.

Ifølgje Ferguson, som er medlem av den vitskaplege rådgivingsgruppa til regjeringa Sage, er spørsmålet heller om smittetilfella kan nå opp mot 200.000 dagleg etter gjenopninga.

Smitten har òg nådd korridorane til makta. Statsminister Boris Johnson fekk ikkje ta seg ein pint på nattklubb på det som har vorte omtalt som fridomsdagen etter at helseministeren hans, Sajid Javid, i helga fekk påvist koronasmitte.

Dei to var saman i eit møte før helga, og Johnson må derfor følgje gjenopninga heimanfrå i isolasjon.

Javid er fullvaksinert og seier han berre har milde symptom, men saka har likevel vorte eit symbol for enkelte på at gjenopninga kjem for tidleg.

Ba om varsemd

Dagen før oppmoda Johnson britane til å framleis vere på vakt mot viruset.

– Vêr så snill, vêr forsiktige, og gå inn i det neste steget av gjenopninga med respekt for andre menneske og risikoen viruset framleis utgjer, sa Johnson.

Også blant nattklubbgjestene i London kan ein finne teikn til bekymring.

– Eg er begeistra, men eg har òg ei kjensle av at undergangen står framfor oss, seier 26 år gamle Gary Cartmill.

Over 5,4 millionar britar har til no testa positivt for viruset, og det er registrert nærare 129.000 koronarelaterte dødsfall i landet. Det svarer til 189 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, medan Noreg til samanlikning har 15.

Nakstad åtvarar

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad meiner at den britiske regjeringa tek ein stor risiko.

– Det er ingen tvil om at styresmaktene i Storbritannia tek ein ganske stor risiko no, ikkje minst fordi helsevesenet har hatt ei enorm belastning i nesten 15 månader i strekk. Men dei har òg komme lengst i Europa med vaksinasjonen og tenkjer nok at det er verd risikoen, seier han til Dagbladet.

Han trur likevel ikkje at det kjem til å gå bra.

– Dessverre trur eg ikkje dei har komme langt nok med vaksinasjonen til å forhindre ei ny bølgje av innleggingar blant uvaksinerte personar. Flokkimmuniteten er rett og slett ikkje god nok når 50.000 menneske testar positivt for viruset kvar dag og R-talet aukar så kraftig som no, seier Nakstad.

(©NPK)