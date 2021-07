Rapport: Desinformasjon om korona stammar frå få personar

utenriks

Heile 65 prosent av dei falske opplysningane om covid-19 kan sporast tilbake til berre tolv personar, heiter det i ein studie frå eit senter som arbeider for å motverke hat på nettet.

– Utvalet vårt av vaksinekritisk innhald vart delt eller lagt ut på Twitter eller Facebook 812.000 gonger mellom 1. februar og 16. mars i år. 65 prosent av dette materialet stammar frå desse tolv personane, seier senteret.

Senteret meiner at det å blokkere nettet for gjentekne misbrukarar er den beste måten å arbeide på for å få stansa desinformasjonen.

– Somme har vorte fjerna frå ein eller to plattformer etter at vi har identifisert dei, men her må det setjast i verk ein samordna aksjon, seier senteret.

Førre veke gjekk president Joe Biden hardt ut mot dei som spreier desinformasjon på nettet og skulda dei for å ta livet av folk. Dagen etter repliserte Facebook med at dei har fjerna 18 millionar innlegg sidan starten på pandemien.

(©NPK)