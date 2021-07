Koronarestriksjonane oppheva i England

utenriks

Frå no av kan nattklubbar og andre utestader halde ope igjen med full kapasitet.

Endringa inneber òg at påbodet om å bruke munnbind og å jobbe heimanfrå er oppheva.

Dagen før oppmoda statsminister Boris Johnson britane til å framleis vere på vakt mot viruset.

– Vêr så snill, vêr forsiktige, og gå inn i det neste steget av gjenopninga med respekt for andre menneske og risikoen viruset framleis utgjer, sa Johnson, som sjølv er i isolasjon til 26. juli etter at regjeringskollega Sajid Javid, som er fullvaksinert, har testa positivt for koronaviruset.

Gjenopninga måndag skjer trass i auka smittetal knytt til deltavarianten. Talet på nye smittetilfelle er på det høgaste nivået sidan januar.

