Klimaendringar endrar landskapet i dei sveitsiske alpane

Dei rundt 1.200 innsjøane har vorte til sidan 1850 som følgje av smeltande isbrear, ifølgje ein ny studie frå det sveitsiske forskingsinstituttet Eawag. Rundt 1.000 av innsjøane finst framleis.

Dette er langt fleire enn det forskarane hadde venta å finne då dei gjekk laus på prosjektet.

– Vi vart overraska over tala, seier Daniel Odermatt, som er sjef for forskingsgruppa, i ei fråsegn. Han viste til at 180 isbrear har vorte til berre det siste tiåret.

Isbreane i dei sveitsiske alpane smeltar raskt, og berre i fjor mista dei 2 prosent av det samla volumet.

Sjølv om verda skulle klare å nå måla i Parisavtalen, vil to tredelar av isbreane i Alpane mest sannsynleg forsvinne, ifølgje ein studie frå 2019, utført av ETH-universitetet i Zürich.

