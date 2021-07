utenriks

Endringa vart kunngjort på nettstaden til departementet like etter midnatt natt til måndag.

Oppdateringa av reiserådet heng saman med at den norske regjeringa frå same tidspunktet har endra karantenekrava for borgarar frå fire danske regionar, og dessutan Færøyane.

Berre Region Syddanmark og Grønland er fritekne frå karantenekravet.

Den norske regjeringa kunngjorde fredag skjerpinga av innreiserestriksjonar og karantenekrav på grunn av aukande smitte i Europa.

(©NPK)