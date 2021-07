Bennett går tilbake på omstridd Jerusalem-uttale

utenriks

Søndag tok hundrevis av jødar seg opp på det dei kallar Tempelhøgda, der tempelet til kong Salomo ifølgje Bibelen skal ha vorte bygd nesten 1.000 år før Kristi fødsel.

Store politistyrkar vakta dei, og det vart skotne gummikuler mot palestinarar som protesterte mot opptoget.

Haram al-Sharif husar i dag dei to islamske heilagdommane al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen, reist på 600- og 700-talet. Begge er pilegrimsmål for muslimar, og Jerusalem blir rekna som den tredje heilagaste byen til islam etter Mekka og Medina.

Jødar kan i samsvar med israelsk lov besøkje høgda, men ikkje be der. Søndag opna likevel statsministeren i Israel, Naftali Bennett, tilsynelatande òg for det siste, med ei fråsegn der han sa at han var tilhengjar av «religionsfridom» for jødar på høgda.

Måndag understreka kontoret til Bennett at uttalen ikkje ber bod om ny politikk, og at det er status quo som gjeld.

