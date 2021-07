USA åtvarar om aukande risiko for næringslivet i Hongkong

utenriks

Det er ein aukande risiko for at dei kinesiske handlingane kan ha negativ innverknad for både bedrifter og enkeltpersonar som opererer i Hongkong, heiter det i eit offisielt råd frå den amerikanske regjeringa.

Dei peikar på risiko knytt til reguleringsmessige forhold, finansielle og juridiske forhold og også mogleg skade på omdømme.

I åra under britisk styre utvikla Hongkong seg til å bli eit økonomisk nav i regionen. I 1997 vart kontrollen over området ført tilbake til Kina, og til å byrje med var mykje likt på overflata. Etter kvart har likevel eit aukande krav frå innbyggjarane om meir demokrati gjort seg gjeldande, noko som munna ut i store demonstrasjonar i 2019.

Dei utarta seg til samanstøytar mellom politi og ein hard kjerne av demonstrantar. Kina har no stramma kraftig inn i byen som historisk har hatt stor grad av sjølvstyre, og har mellom anna innført ei omstridd tryggingslov.

