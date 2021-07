Studie: Komplikasjonar hos ein av to koronapasientar

utenriks

Data frå meir enn 70.000 koronapasientar ved over 300 sjukehus i Storbritannia er gjennomgått i studien.

Den vanlegaste helsekomplikasjonen var problem med nyrene og lungene, men det vart i stor grad òg rapportert om nevrologiske plager og hjarteproblem.

Komplikasjonane var utbreidde òg hos unge personar utan tidlegare helseproblem. I alt 27 prosent av pasientar mellom 19 og 29 år og 37 prosent mellom 30 og 39 år opplevde minst éin komplikasjon etter å ha vore innlagd med covid-19.

Bryt med etablerte framsyningar

Forskarane bak studien, som er publisert i medisintidsskriftet The Lancet, seier studien bør vere ein vekkjar for avgjerdstakarar om langtidsplagene alvorleg sjuke koronapasientar har.

– Funna strir med den noverande førestillinga om at covid-19 berre er farleg for menneske med ein underliggjande sjukdom og eldre, seier hovudforfattar, professor Calum Semple ved University of Liverpool.

– Alvorsgraden til sjukdommen ved innlegging er ein indikator for komplikasjonar sjølv hos yngre vaksne, så førebygging av komplikasjonar krev ein primær førebyggingsstrategi, noko som betyr vaksinasjon, understreka Semple.

Ikkje «long covid»

Funna viser vidare at komplikasjonane var meir utbreidde hos menn enn hos kvinner.

Eitt av dei viktigaste funna er at 27 prosent av pasientane i mindre grad var i stand til å ta vare på seg sjølve etter å ha vorte utskrive frå sjukehus, uansett alder, kjønn og etnisitet.

Forskarane seier komplikasjonane som vart registrerte, er noko anna enn det som blir omtalt som «long covid», der pasientar har symptom direkte knytt til sjukdommen i fleire veker og ofte månader etter infeksjon.

Varsel til styresmaktene

Dei oppmodar til langsiktig overvaking av helseproblema hos koronapasientar og peikar på at styresmaktene bør vere førebudde på å utarbeide spesialisert oppfølging av overlevande.

– Med den høge risikoen for komplikasjonar og innverknaden dette har på menneske, er det viktig at komplikasjonar knytt til covid-19 – ikkje berre død – blir vurdert når ein tek avgjerder om korleis ein best kan takle pandemien, seier medforfattar Aya Riad ved University of Edinburgh.

– Å berre ha søkjelys på dødsfalla knytt til covid-19 vil sannsynlegvis undervurdere den reelle innverknaden, særleg hos yngre menneske som det er meir sannsynleg at overlever alvorleg koronasjukdom.

