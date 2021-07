Microsoft blokkerer israelske hackar-verktøy

utenriks

Blant dei som verktøyet er brukt mot, er politikarar, menneskerettsaktivistar, journalistar, akademikarar og dissidentar.

Microsoft kunngjorde programvareoppdateringa og eit samarbeid med Citizen Lab ved Toronto-universitetet for å granske det israelske firmaet som står bak hackar-verktøyet, og som går under fleire namn, mellom anna Candiru.

Ifølgje Microsoft er folk i Palestina, Israel, Iran, Libanon, Jemen, Spania, Storbritannia, Tyrkia, Armenia og Singapore utsette for spioneringa.

Gir seg ut for å vere andre

Citizen Lab seier at metodane til Candiru inkluderer nettsider som gir seg ut for å vere lobbyorganisasjonar som Amnesty International og Black Lives Matter.

Rapporten frå Microsoft og Citizen Lab kastar nytt lys over den lyssky og lukrative verksemda med å selje sofistikert hackar-verktøy til styresmakter og politi.

Kritikarane seier slike verktøy ofte blir misbrukte av autoritære regjeringar mot uskuldige menneske.

Overvakte mobilar

– Ei verd der firma i den private sektoren produserer og sel cybervåpen er farlegare for forbrukarar, bedrifter og styresmakter, seier Microsoft på bloggen sin.

Citizen Lab seier at Candiru tilbaud ulike typar tenester. For 16 millionar euro kunne kunden få tilgang til å overvake ti mobilar og PC-ar i eitt enkelt land. For ytterlegare 5,5 millionar kunne dei overvake ytterlegare 25 einingar i fem fleire land.

(©NPK)