Konfrontasjonen med Polen og Ungarn truar rettsordenen i EU

utenriks

EU-kommisjonen har sett i verk ei rekkje prosessar mot gjenstridige medlemmer i aust for å få slutt på overskridingar av det som blir oppfatta som felles verdiar i EU.

Nokre sigrar er vunne, men regjeringane i Warszawa og Budapest står på sitt og tek ikkje regi frå EU utan vidare. Det som ligg i potten, er det fundamentale prinsippet at EU-lover har forrang over nasjonalt vedteke lovverk.

– Vi kan få ein smitteeffekt, der ei rekkje EU-land stiller spørsmål ved denne ordninga på meir eller mindre aggressive måtar. Om vi lèt dette halde fram, blir det openbert ein trussel mot sjølve unionen, seier justiskommissær Didier Reynders.

Omstridd lov

Åtvaringa frå Reynders kjem samtidig med at statsminister Viktor Orbán i Ungarn reagerte rasande på at EU-kommisjonen har teke rettslege skritt for å få underkjent den såkalla anti-pedofili-lova hans.

– Om EU ønskjer å blande seg inn i saker og lover som er forankra i grunnlova til eit land, kan det true sjølve fundamentet i EU, åtvarar kabinettsjefen til Orbán, Gergely Gulyas.

I Polen har statsminister Mateusz Morawiecki avvist ei rettsavgjerd frå EU-domstolen som seier at ein sentral del av ei nyleg vedteken reform av rettsvesenet er i strid med EU-retten.

– Eg vil ikkje tillate at Polen blir behandla på ein spesiell og mindre gunstig måte enn andre. Det er diskriminerande. Kommisjonen har gått ut over fullmaktene sine, seier statsministeren.

Han hevdar at det ikkje står nokon stad i avtaleverket til EU at myndigheit til å reformere eit rettsvesen er overført til EU-nivå.

Kraftig EU-reaksjon

EU-kommisjonen har som ein av hovudoppgåvene sine å sørgje for at medlemslanda etterlever traktatane som er vedtekne på politisk nivå. I Brussel vart det derfor reagert kraftig på dei polske utsegnene. Kommisjonen gjorde det klart at all makt og styresmakt som kommisjonen har, vil bli brukt for å sikre at Polen aksepterer forrangen til EU-retten.

Polen har òg vorte kritisert for LHBTQ-lovgivinga si, og denne saka har kommisjonen meldt inn for rettsapparatet til EU.

Ein ny front vart opna sist torsdag då kommisjonen kunngjorde at Ungarn vil bli stemna for å vilje stramme inn reglane ytterlegare for migrantar som søkjer asyl. Ungarn viser til koronafaren og seier at asylsøkjarar må registrere seg ved ein ungarsk ambassade utanfor landet før framkomst, eit krav kommisjonen karakteriserer som rettsstridig.

Migrantar

Talsmannen for Orbán i internasjonale spørsmål, Zoltan Kovacs, seier i ein twittermelding at Ungarn kan bli sitjande med migrantane dersom dei først blir slopne inn i landet og kan utfylle søknaden sin der.

– Vi vil ikkje at Ungarn skal bli eit immigrantland, seier han.

Både Ungarn og Polen blir styrt av høgreorienterte, sosialkonservative regjeringar som også på heimebane opplever sterke demonstrasjonar.

Den såkalla anti-pedofili-lova tredde i kraft i Ungarn førre veke, trass i åtvaringane frå Brussel. Lova forbyr mellom anna at personar under 18 år skal bli opplyst om homoseksualitet og kjønnskorrigering.

Sjefen for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sa raskt at EU vil tvinge Ungarn til å kalle tilbake eller modifisere denne lova.

– EU vil aldri la nokon i samfunnet bli stigmatiserte på grunn av kven dei elskar, alder, etnisitet, politiske meiningar og tru, sa von der Leyen i ein tale i EU-parlamentet.

LHBT-fritt område

I Polen har rundt 100 byar og landsbyar vedteke ein anti-LHBT-resolusjon, ein tekst dei karakteriserer som eit charter for familierettar. Denne rørsla dekkjer om lag ein tredel av polsk territorium og er hovudsakleg lokalisert i aust og søraust, tradisjonelt sterkt katolske område.

Eit anna spørsmål som har ført til konfrontasjon mellom kommisjonen og Polen, er reformene av rettsvesenet, særleg paragrafar som opnar for politisk kontroll med dommarar. Ein disiplinærinstans skal vurdere dommarar og eventuelt fjerne rettsvernet deira om dei ikkje dømmer slik regjeringa ønskjer.

Regjeringa hevdar reformene er nødvendige for å takle korrupsjon og rydde opp i gamle strukturar frå kommunisttida.

Men kommisjonen hevdar reformene undergrev sjølvstendet til domstolane, og Polen kan få merke økonomiske konsekvensar etter at EU-domstolen torsdag konstaterte at landet ikkje hadde innfridd EU-forpliktingane sine.

