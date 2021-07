utenriks

I veke 26, den siste det finst komplett statistikk for, vart deltavarianten påvist hos om lag 60 prosent av alle som vart smitta.

Veka før vart 40 prosent smitta av deltavarianten.

Nærare 1,1 millionar svenskar har til no fått påvist koronasmitte, og det er registrert litt over 14.600 koronarelaterte dødsfall i landet. Det svarer til 144 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, medan Noreg har 15.

(©NPK)