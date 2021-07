utenriks

Ifølgje det statlege nyheitsbyrået WAM trer portforbodet i kraft måndag og vil gjelde frå midnatt til klokka 5 om morgonen.

Abu Dhabi innførte strenge smittevernreglar etter at Dubai gjenopna for turistar for eitt år sidan og tiltrekte seg festglade ungdommar frå heile verda.

(©NPK)