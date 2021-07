16 belgiske kvinner og barn blir flogne heim frå syrisk leir

utenriks

Operasjonen er den største heimsendinga til Belgia sidan IS vart nedkjempa i 2019, og kjem etter at landet har vedteke å sikre returen for barn under 12.

I al-Roj-leiren blir overlevande IS-medlemmer halde fanga under oppsyn av kurdisk milits. Hundrevis av frivillige krigarar reiste frå Europa til Syria og Irak då IS tok kontroll over store område i dei to landa. Mange mista livet, og mange av dei overlevande har sidan vore haldne i fangeleirar.

Debatten om dei skal hentast tilbake har sidan gått høgt i mange europeiske land, blant dei Noreg.

