Spania minnest sine koronadøde

Kongen retta spesielt merksemda mot helsearbeidarar som jobba i første linje då pandemien rasa som verst, og som sjølv vart sjuke og seinare døydde.

102 naudhjelpsarbeidarar, pleiarar og legar vart posthumt tildelt storkorset for framifrå sivil innsats.

– Respekten og beundringa vår går til helsearbeidarane som sidan starten på pandemien har arbeidd med totalt engasjement, sa Felipe. Seremonien vart halde på Armenia-plassen, rett framfor kongepalasset.

Eit kor og orkester framførte deretter hymnen Hallelujah av Leonard Cohen.

Felipe brukte høvet til å understreke at pandemien ikkje er over og at vaksinasjon er det einaste som gir håp i kampen mot viruset.

