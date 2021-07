President Biden og statsminister Merkel fornyar banda over Atlanteren

utenriks

Biden vil forsikre Merkel at forholdet er sunt og gjensidig, og dermed håpar han å dempe spenninga som vart utløyst av forgjengaren si terping på «America First».

Men USA og EU har framleis ulikt syn på tunge spørsmål i samtida som forsvarsløyvingar, forholdet til Kina, covid-19-patent og den mykje omtalte røyrleidningen Nord Stream 2 som forsyner Europa med russisk gass via Tyskland.

Frukost med Kamela

Statsministeren byrjar dagen med eit frukostmøte med visepresident Kamala Harris. Deretter skal ho ha eit dialogmøte med amerikanske næringslivsleiarar og så få eit æresdoktorat ved Johns Hopkins-universitetet.

Besøket til Merkel blir truleg hennar siste i USA som statsminister. Ho forlèt den globale politikken etter valet i Tyskland i september, etter 16 år ved makta.

På desse åra har ho vore 20 gonger i Washington. Biden er den fjerde amerikanske presidenten ho må stelle seg til og lære å kjenne.

Tunge saker

Samtalane mellom dei to vil omfatte kampen mot pandemien og korleis verda skal handtere slik kriser i framtida, den økonomiske opphentinga etter covid-19, klimaendringar og internasjonale tryggingsspørsmål som forholdet til Iran og den sju år lange væpna konflikten i det austlege Ukraina.

– Valet av Joe Biden til president betyr ikkje at verda har sleppt opp for problem. Men vi kan samarbeide med fornya kraft for å løyse desse problema, sa Merkel på G7-møtet i London førre månad.

