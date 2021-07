Nordmenn får framleis ikkje sleppe inn i USA

utenriks

Europearar kryssar igjen grensene til kvarandre i jakta på sol, strender, nye inntrykk eller berre ein pause i kvardagen.

I byrjinga av juli opna Europa igjen òg for vaksinerte amerikanske turistar, og Noreg oppheva reiseråd for reiser til europeiske land, og dessutan USA. Men så langt har ikkje USA gjengjeldt tenesta.

USAs tidlegare president Donald Trump innførte eit generelt innreiseforbod for ei rekkje namngitte land, dei fleste av dei i Europa, under utbrotet i mars i fjor. Sidan har det vorte ståande.

Ballen på USAs side

Alle EU- og Schengen-landa står på lista over land der borgarar ikkje slepp inn i USA på grunn av pandemien, med nokre unntak. Mellom anna slepp nære familiemedlemmer, studentar, journalistar, diplomatar, og personar som held oppe kritisk infrastruktur, inn i landet. Generelle turist- og arbeidsreiser er derimot ikkje med på lista.

EU-kommisjonen har sagt at ballen no ligg på USAs banehalvdel når det gjeld å sleppe europeiske turistar inn.

Ei av årsakene til at landet er så tilbakehaldne kan vere ein urovekkjande smitteauke dei siste vekene. Smitten i USA har fordobla seg på tre veker. Det er framleis langt under det det var på det verste, men deltavarianten og ein brems i vaksinasjonen skaper bekymring.

USA var langt framme i vaksinasjonen frå starten av, og meir enn 47 prosent av befolkninga er fullvaksinert. I Noreg er rundt 30 prosent fullvaksinerte, men til gjengjeld har vi passert USA i del vaksinerte. 55 prosent av amerikanarar har fått minst éin dose, medan 57 prosent av nordmenn har det same.

Jobbar aktivt med gjenopning for turistar

Amerikanske styresmakter kan framleis ikkje gi eit klart svar på når grensa vil opne igjen.

Problemstillinga vart teken opp i fleire møte med europeiske statsleiarar i juni, men sidan har det vorte stille. I slutten av juni under eit besøk i Paris sa utanriksminister Antony Blinken at vitskapen og fagfolk er leiande for avgjerdene som blir tekne.

– Vi er opptekne av raskt å kunne ta opp att reiser i så stort omfang som mogleg. Men eg kan ikkje setje ein dato, sa Blinken.

– Eg kan seie at vi jobbar veldig, veldig aktivt med det, for det er ingenting vi heller vil sjå enn at reising igjen tek seg opp, sa han.

NTB har vore i kontakt med den amerikanske ambassaden i Oslo, som viser til svaret frå Blinken over.

Endringar kan skje raskt

Folkehelseinstituttet opplyser til NTB at dei ikkje er i direkte kontakt med andre land om innreise for nordmenn. Men smittesituasjonen i Noreg blir synleggjord gjennom deling av data med Det europeiske smittevernbyrået ECDC og Verdshelseorganisasjonen (WHO).

NTB har spurt Utanriksdepartementet (UD) om kva slags dialog dei har med amerikanske styresmakter om innreise og om dei har fått nokre signal om gjenopning.

UD har svart at norske styresmakter ikkje har høve til å påverke innreisereglane til andre land.

– Situasjonen i mange land og område er framleis uføreseieleg, og både lette og innstrammingar blir ofte kunngjorde på kort varsel, seier kommunikasjonsrådgivar Guri Solberg i UD.

