25.000 soldatar skal stanse valdelege opptøyar i Sør-Afrika

Sør-Afrika er inne i sin sjette dag med vald og uro. Styresmaktene fryktar no at plyndringa skal føre til omfattande mat- og drivstoffmangel og har derfor innkalla 25.000 soldatar for å slå ned opptøyane.

Fleire bransjar har meldt om forstyrringar i produksjon og distribusjon dei siste dagane. Både landbruket, industrien og oljeraffineria merkar ringverknadene.

Mange sørafrikanarar er sjokkerte over plyndringa av butikkar og kjøpesenter som dei har sett på TV, og i fleire nabolag er det danna borgarvern for å verne infrastruktur.

Sør-Afrikas forbrukarråd har berekna at over 800 butikkar er plyndra. Butikkar, lagerbygningar og kjøpesenter er tende på og plyndra i Johannesburg og provinsen KwaZulu-Natal.

Kostar menneskeliv

Så langt har totalt 72 menneske mista livet, og over 1.200 har vorte arresterte sidan tidlegare president Jacob Zuma melde seg for å starte soninga av ein 15 månader lang dom.

Det var fengslinga av Zuma som utløyste demonstrasjonane, som raskt utvikla seg til opptøyar og omfattande plyndring, ikkje minst i KwaZulu, Zumas heimprovins. Mange sørafrikanarar ser på Zuma som ein helt for dei fattige.

Sør-Afrika er frå før i djup økonomisk krise, mellom anna som følgje av koronapandemien som har ramma landa hardt. Arbeidsløysa er skyhøg, særleg blant unge.

Store forskjellar

President Cyril Ramaphosa seier valden er heilt utan sidestykke i historia til Sør-Afrika etter at apartheid tok slutt i 1994.

Snart tre tiår har gått sidan Sør-Afrika fekk sin første svarte president, men framleis er landet prega av segregering og forskjellar mellom svarte og kvite.

Sjølv om det i dag er flust av styrtrike svarte og fattige kvite i Sør-Afrika, viser statistikken med klarleik at hudfarge framleis er ein avgjerande faktor for velstand.

Arbeidsløysa er no på 36,5 prosent blant svarte, medan ho er 8,8 prosent blant kvite.

67 prosent av den dyrkbare jorda i Sør-Afrika er framleis i hendene på det kvite mindretalet, rett nok ei betring frå 30 år tilbake då 87 prosent av jorda var eigd av kvite.

Døyr tidlegare

Sørafrikanske menn døyr i gjennomsnitt i 61-årsalderen, medan den gjennomsnittlege levealderen for kvinner er litt over 67 år. Dette er langt under gjennomsnittet i verda.

Sør-Afrika er òg svært hardt ramma av aidsepidemien, og svarte er overrepresenterte blant dei rundt 7,5 millionane som i dag lever med hivsmitte i landet.

Svarte er òg overrepresenterte blant dei over 2,2 millionane som har fått påvist koronasmitte og dei nærare 65.000 dødsfalla som er registrerte, noko som først og fremst blir tilskrive tronge og dårlege buforhold.

