Tidlegare president George W. Bush kritiserer Nato si tilbaketrekking frå Afghanistan

I eit intervju med den tyske kringkastaren Deutsche Welle seier Bush at afghanske kvinner og jenter vil bli påførte store lidingar.

– Dette er eit feilgrep. Dei blir etterlatne for å bli slakta av desse svært brutale menneska. Dette råkar meg sterkt, seier Bush.

Det var den tidlegare republikanske presidenten som sende styrkar til Afghanistan hausten 2011 etter angrepet 11. september mot skyskraparane i New York og forsvarsdepartementet.

Bush la til at han trur statsminister Angela Merkel har det akkurat som han etter avgjerda om tilbaketrekking. Han rosa Merkel og sa at ho hadde tilført «klasse og verdigheit» til ei svært utsett stilling og at ho hadde teke nokre svært vanskelege avgjerder.

USA og Nato byrja tidleg i mai tilbaketrekkinga av styrkar etter 20 års nærvær. USA skal vere ute med alle soldatane sine innan 31. august. Dei fleste av dei attverande 2.500 amerikanske soldatane og dei 7.500 Nato-soldatane har allereie forlate landet.

Det blir no i hovudsak opp til den afghanske regjeringshæren å demme opp for Taliban, som erobrar stadig fleire distrikt rundt om i landet, særleg i fjellområda mot Pakistan.

