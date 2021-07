Kabul avviser at Taliban har erobra grenseovergang mot Pakistan

utenriks

Taliban melde først at den viktige grensepasseringa ved Spin Boldak var under deira kontroll, men like etter vart dette avvist av styresmaktene i Kabul.

– Terroristgruppa Taliban stod bak nokre rørsler i grenseområdet. Tryggingsstyrkane har slått angrepet tilbake, seier talsmannen til innanriksdepartementet Tareq Arian til AFP.

Samtidig som USA og Nato trekkjer ut styrkane sine frå afghansk territorium, rykkjer Taliban fram og erobrar kontroll over stadig nye distrikt, særleg i dei uvegsame fjellområda mot Pakistan.

