Frankrike trekkjer ut Sahel-styrke tidleg i 2022

Franske styrkar er til stades over heile det utstrekte området for å demme opp for jihadistangrep. No har presidenten for første gong sett ein sluttdato for oppdraget, men lovar at franske styrkar ikkje skal fjernast fullstendig.

Macron orienterte dei væpna styrkane i Frankrike om denne avgjerda kvelden før den tradisjonelle markeringa av den franske nasjonaldagen 14. juli.

Nærværet til Frankrike i Sahel blir trappa kraftig ned, men nokre hundre soldatar skal framleis danne kjernen i det som vert kalla Takuba internasjonale innsatsstyrke.

Det militære engasjementet som er der i dag, strekkjer seg tilbake til 2013 då den franske regjeringa greip inn for å stanse framrykkinga av jihadistar i Mali. Macron rosa tysdag dei franske styrkane for å ha hindra at det vart oppretta eit kalifat i Sahel-området.

