EU med historisk klimapakke

utenriks

– Europa må leie an, sa EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen då ho presenterte det ho omtalte som ein historisk pakke med klimatiltak i Brussel onsdag.

– Vi er no det første kontinentet som legg fram ein heilskapleg plan for å nå klimaambisjonane våre. Måla har vi, og no har vi òg eit vegkart til korleis vi skal nå dei, sa ho.

Kommisjonen tiltakspakke består av tolv såkalla byggjesteinar, tiltak som vil få stor betydning for klimaet, men også for økonomien i alt frå transport til energiforsyning.

Blant tiltaka er forbod mot sal av bensin- og dieselbilar frå 2035 og skjerpa utsleppskrav for fly og skip.

Må bremsast

– Eitt einaste cruiseskip slepp ut like mykje CO2 som 80.000 personbilar, sa van der Leyen, som samtidig konstaterte at utsleppa frå vegtrafikken i Europa ikkje er på veg ned, tvert imot.

– Vi må bremse dette, og vi må gjere det på ein sosial måte, sa ho.

Kommisjonen vil inkludere sjøfart i det eksisterande kvotesystemet og vil òg opprette eit eige kvotesystem for vegtransport og bygg. Dette skal gjelde frå 2026 og sikre eit kutt i desse to sektorane med 43 prosent frå 2005-nivå innan 2030.

Sluttdatoen for sal av nye bensin- og dieselbilar er likevel ikkje absolutt, men inneheld ein klausul som krev at han blir revidert annakvart år framover.

I 2028 skal det finnast ein rapport om bilprodusentane er i stand til å møte kravet, og sluttdatoen 2035 kan derfor bli skove på.

Målet er likevel å kutte utsleppa frå nye bilar med 55 prosent innan 2030.

Klimatoll

EU-kommisjonen vil òg innføre CO2-avgift på varer produsert i land med lågare klimaambisjonar enn det EU sjølv har, noko som i første omgang vil gjelde jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

Tiltakspakken inneheld òg tiltak for å blåse nytt liv i EUs system for handel med utsleppskvotar (ETS), der industrien har høve til å kjøpe seg rett til utslepp.

Systemet for å handtere utslepp frå skog og mark (LULUCF), og dessutan for skattlegging av energiproduksjon, vil òg bli reviderte, dersom kommisjonen får det som den vil.

Skjerpar målet

I kvotepliktig sektor foreslår EU-kommisjonen eit kutt på 61 prosent frå 2005-nivå innan 2030. Det er ei betydeleg skjerping samanlikna med dagens mål, som er eit kutt på 43 prosent.

Skjerpinga betyr at utsleppa i kvotesektoren må kuttast med 4,2 prosent i året dei neste åtte åra.

Kommisjonen vil òg innføre mekanismar og reglar for korleis ein skal overvake utsleppa og oppdatere krava løpande fram mot 2050, og han inneber òg at det skal opprettast eit klimapolitisk råd beståande av 15 ekspertar, der ingen av medlemslanda får bidra med fleire enn to.

Kjepphestar og tautrekking

Dei nye tiltaka vil først tre i kraft når alle dei 27 medlemslanda har godkjent dei, ein prosess som kan ta månader og år. Dei fleste EU-landa har sine eigne kjepphestar i klimasamanheng, og tautrekkinga er for lengst i gang.

– Kvart medlemsland vil no måtte forsvare eigne interesser, for dei er ulike både når det gjeld industri, geografi, energiforsyning og investeringskapasitet, seier ein høgtståande EU-diplomat til AFP.

Prøver å påverke

Mektige bransjeorganisasjonar, lobbyistar, ekspertar og aktivistar er på banen og vil gjere alt for å påverke det endelege utfallet i eigen favør.

Flybransjen fryktar at krava til drivstoff skal bli alt for tøffe, og store turistland som Spania, Portugal og Hellas fryktar at auka flyprisar skal føre til færre besøk.

Bilprodusentar i land som Tyskland og Frankrike, er skeptiske til totalforbodet mot bensin- og dieselbilar, og kolavhengige medlemsland som Polen vil kjempe mot skjerpa utsleppskrav og krevje solid økonomisk kompensasjon.

Kritikk

Miljøorganisasjonar meiner på si side at EU langt frå har teke alvoret inn over seg, og at klimatiltaka ikkje vil vere tilstrekkelege til å bremse den globale oppvarminga.

European Environmental Bureau (EEB) kallar klimapakken «ueigna og urettferdig» og meiner EU har mista ei historisk moglegheit.

EEB meiner òg at tiltaka i planen held døra open for å la kol, olje og gass spele ei stor rolle i energiforsyninga i minst 20 år til.

Andre miljøvernorganisasjonar meiner den foreslåtte plantingen av 3 milliardar tre er eit forsøk på å dekkje over at ein ikkje greier å kutte utsleppa nok.