22-åring dømd til livstid for knivangrepet i Vetlanda

Knivangrepet 3. mars varte i underkant av 20 minutt, men sju personar vart knivstukne. Tre av dei fekk alvorlege skadar.

Retten fann 22-åringen skuldig i drapsforsøk. Ei rettspsykiatrisk undersøking konkluderte med at mannen ikkje leid av noka form for alvorleg psykisk liding.

Mannen vart òg dømd til å betale rundt 125.000 kroner i oppreisning til offera. Under rettssaka sa han at han hadde kjent seg dårleg, og at han vart sint på ein person som hadde «trakassert» han.

«Mannen fortalde om tre av angrepa, men hugsa ikkje dei andre angrepa. Han sa også han ikkje sette spørsmålsteikn ved kva aktor fortalde om hendingsgangen, men at han godtok det,» skriv Eksjö tingrett i ei pressemelding.

