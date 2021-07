Koronakritisk froskemann i det danske forsvaret sparka

utenriks

Det er avisa Berlingske som har historia om froskemannen i reservestyrkane.

Vedkommande besøkte i mai ein kollega frå dykkarkorpset og prøvde å verve han til det Forsvarets Personalstyrelse meiner er eit opplegg for væpna revolusjon.

Den no oppsagde froskemannen har gitt avisa innsyn i oppseiingspapira sine. Her står det at formålet med besøket hos ein kollega var å rekruttere han til ei form for nettverk som allereie visstnok bestod av innverknadsrike personar, under dette fleire høgtståande danske offiserar.

Den oppsagde meiner at forsvaret tek ting ut av samanhengen og at konklusjonane er heilt på jordet. Han seier det ikkje var noko komplott, men snarare eit uttrykk for bekymring over koronahandteringa til regjeringa han gjorde seg til talsmann for.

Den aktuelle froskemannen har internt i dykkarkorpset gjort seg merka dei siste månadene, ikkje minst då han iført uniform heldt innlegg under ein Men In Black-demonstrasjon mot koronarestriksjonar 15. mai i København.

Dette førte til at Forsvarets Etterretningstjeneste fekk han i kikkerten. Men talen var ikkje utløysande for oppseiinga, skriv Berlingske. Kontrakten til mannen gjekk til november 2021, men er no avslutta.

(©NPK)