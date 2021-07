EU legg fram den nye klimapakken sin

utenriks

Tittelen på klimapakken til kommisjonen er Fit for 55. Kritikarane kallar den nok eit utvatna kompromiss, medan andre meiner pakken er for ambisiøs.

EU-kommisjonen meiner tiltaka er nødvendige dersom medlemslanda skal kunne oppfylle klimamåla: Kutte utslepp av skadelege drivhusgassar med 55 prosent innan 2030, målt mot 1990-nivå, for deretter å bli heilt klimanøytrale innan 2050.

Pakken klimasjefen for EU-kommisjonen Frans Timmermans legg fram ved lunsjtider onsdag, er den største som hittil er lagt på bordet i Brussel.

Tolv byggjesteinar

Pakken består av tolv såkalla byggjesteinar, tiltak som vil få stor betydning for klimaet, men også for økonomien i alt frå transport til energiforsyning.

Kommisjonen vil mellom anna ha forbod mot sal av bensin- og dieselbilar frå 2035 og skjerpa utsleppskrav for fly og skip.

Det blir òg foreslått å innføre toll på varer produsert i land med lågare klimaambisjonar enn det EU sjølv har, i noko som i første omgang vil gjelde jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

Pakken inneheld òg eit oppdatert system for handel med utsleppskvotar (ETS), for handtering av utslepp frå skog og mark (LULUCF), og dessutan for skattlegging av energiproduksjon.

Pakken inneheld òg mekanismar og reglar for korleis ein skal overvake utsleppa og oppdatere krava løpande fram mot 2050, og han inneber òg at det skal opprettast eit klimapolitisk råd beståande av 15 ekspertar, der ingen av medlemslanda får bidra med fleire enn to.

Hissig debatt

Klimapakken kjem til å vere eitt av dei dominerande spørsmåla i EU dei neste åra og har for lengst utløyst hissig debatt, også utanfor unionen.

Lobbyistar, bransjeorganisasjonar, ekspertar, aktivistar og andre har i lengre tid bombardert kommisjonen med protestar og forslag, i eit forsøk på å påverke utforminga av klimapakken.

Flybransjen fryktar at krava til drivstoff skal bli for tøffe, medan miljøorganisasjonar meiner at EU med denne klimapakken langt frå har teke alvoret inn over seg og ikkje gjer det som trengst for å bremse den globale oppvarminga.

– Eit fyrverkeri på ein søppelplass. Det ser kanskje imponerande ut, men når ein kjem nær nok så kjenner ein lukta. Dette dømmer oss til ei verd der dødelege hetebølgjer, ville skogbrannar og øydeleggjande stormar og flaum, som vi har sett dei siste månadene, stadig vil vende tilbake og bli endå meir øydeleggjande, meiner Jorgo Riss i miljøorganisasjonen Greenpeace.

Kjepphestar

Dei fleste EU-landa har sine eigne kjepphestar i klimasamanheng, og for Sverige handlar det til dømes om rolla skogen spelar for klimaet og kva som kan og bør gjerast innan skogindustrien.

Parallelt med klimapakken legg EU-kommisjonen òg fram ein ny skogstrategi, som alt på førehand har vekt sterk uro i skogkledde land som Sverige og Finland.

– Vi meiner at ein ikkje heilt har forståing for den svenske kulturen, den svenske tradisjonen og det svenske skogbruket. Det fungerer ikkje å sentralstyre denne verksemda, meiner Jessica Polfjärd som sit i EU-parlamentet for det svenske høgrepartiet Moderaterna.

