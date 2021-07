Bil nummer 100 er treft av steinkast i Sør-Sverige

utenriks

Det er andre dag på rad at ein dansk bil blir treft av stein i frontruta på denne strekninga. E65 blir brukt mykje av danskar som skal nå ferja til Rønne på Bornholm.

Politiet seier at det i 95 prosent av tilfella er danske bilar på veg til og frå ferja som blir offer for steinkastinga. Ingen personar er så langt meldt skadde.

Politiet opplyser at etterforskinga har høg prioritet og at det mellom anna er brukt dronar. Det har vore eit opphald i steinkastinga, men no ser det ut til verksemda er oppatteken.

Politiet skal ha ein idé om kvifor det går ut over danskane, men politiinspektør Ewa-Gun Westford i Skåne vil ikkje gå inn på dette overfor media.

(©NPK)