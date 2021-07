Væpna gjengar terroriserer Haiti

utenriks

Det utbreidde bandeveldet forverrar utsiktene til at politikken og samfunnet blir stabla på beina etter drapet på president Jovenel Moïse.

Gjengane har i lang tid vorte finansierte av påverknadsrike politikarar og deira allierte og er ein del av samfunnslivet i Haiti.

No fryktar mange at opptrappinga av valden betyr at bakmennene mistar kontrollen og at kampen til dei væpna bandane om territorium vil føre til endå fleire drepne sivile og stadig meir plyndring og ran.

Styresmakter på Haiti har mista fotfestet: inga nasjonalforsamling, ein drepen president og eit svakt politivesen. Tautrekkinga om kven som er statsminister, går føre seg for fullt.

Mektigare enn nokon gong

Gjengane derimot verkar mektigare og betre organiserte enn nokon gong. Medan valden for det meste har gått føre seg i hovudstaden Port-au-Prince, har den politiske lamminga spreidd seg til heile samfunnet. Kjenneteikn er ein skjør økonomi, eit vaklande skuleverk, eit dysfunksjonelt politi og ein svak innsats for å kjempe mot koronapandemien.

– Landet har vorte eit ørken, der rovdyra omgir oss, seier ein leiande religiøs organisasjon i eit skriv der dei beklagar seg over den aukande valdskriminaliteten.

– Vi er flyktningar og utstøytte i vårt eige land, heiter det.

Bandar har nyleg stole titusenvis av sekker med sukker, mjøl og ris. Samtidig aukar trakasseringa og terroren. Væpna gjengar tek seg inn i private heimar, tidvis blir òg bustadhus regelrett sette i brann.

Tusen på flukt

Denne verksemda har ført til at tusen søkjer tilflukt i kyrkjer, på friluftsområde og i store idrettshallar, der regjeringa og internasjonale givarar prøver å skaffe mat og husrom.

Blant dei fortvila offera for den brutale framferda til gjengane, er fleire titals funksjonshemma som førre månad vart tvinga til å flykte då gjengar sette fyr på dei provisoriske bustadene deira. Der hadde dei levd sidan det katastrofale jordskjelvet som kravde 250.000 menneskeliv i 2010.

– Eg sprang for livet på krykkjer, humpa av garde som best eg kunne. Kulane fauk rundt meg frå fleire hald, og alt eg kunne sjå, var hus i flammar, seier 44 år gamle Obas Woylky. Han mista eit bein i jordskjelvet.

Ekspertar på forholda i Haiti seier at valden er den verste dei har sett på rundt 20 år. Sjølv ikkje dei grufulle hendingane som førte til ein ny runde med FN-styrkar i 2004, var så ille som det som no går føre seg.

Hjelp frå utlandet

Den omfattande internasjonale bistanden etter jordskjelvet og spesiell innsatsen for å redusere gjengveldet hjelpte noko første åra. Men då pengestraumen stansa og hjelpeprogramma vart avslutta, byrja banda med kidnappingar og utpressing av næringslivet og naboskapet der dei hadde kontroll.

Banda er til dels finansierte av mektige politikarar, men no har utviklinga gått så langt at sjølv tidlegare bandeleiarar har fått nok. Ein av dei er Jimmy Cherizier, ein tidlegare politimann som leiar ein koalisjon med gjengar kalla G9.

Han klagar over at Haiti blir halde som gissel av folk som sjølv ikkje han kan identifisere.

– Dei har stålkontroll overalt, dei deler ut våpen i folkerike bydelar og køyrer på med splitt og hersk for å styrkje sitt eige styre, sa Cherizier, kjent som Barbecue, på ein pressekonferanse få dagar etter attentatet på Moïse.

Gått over streken

Cherizier er ein kjend storleik i Haiti og har vorte knytt til fleire massakrar. Han blir sagt å ha tette band til det høgreorienterte partiet til den drepne presidenten. No hudflettar han dei som han meiner har gått over streken, og lovar væpna kamp for det haitiske folket.

– Vi er klare til krig, utbasunerte han på pressekonferansen.

Han kalla drapet for ei feig handling og sa at dette berre vil gjere den økonomiske krisa verre og forsterke den politiske ustabiliteten.

Cherizier kom òg med ei utvitydig åtvaring om at dei som står bak denne handlinga og prøver å dra fordel av «kuppet», nøye bør vurdere om dei har den riktige løysinga på problema i landet. Han la til at både han sjølv og andre vil krevje rettferd for Moïse.

– Vi varmar berre opp førebels, sa Cherizier.

Halve hovudstaden

G9 er ein av minst 30 bandar som styresmakter trur har kontroll over minst halve Port-au-Prince.

Spesielt ille er situasjonen i Martissant sør i hovudstaden, der internasjonale organisasjonar har vorte tvinga til å stanse hjelpeprogram. Ifølgje FN har over 1 million menneske behov for umiddelbar hjelp og vern.

– Kvar dag kjem nye personar til tilfluktssentera. Valden aukar nærast dagleg, og det blir venta å vare i noko tid, åtvarar FNs nødhjelpskontor ein rapport.

FN seier hygienetilhøva i tilfluktssentera er forferdelege, og styresmaktene fryktar ein auke i koronasmitten i landet som enno ikkje har fått ein einaste vaksine.

Val

Mange fryktar av bandeveldet kan forpurre dei forseinka vala som skal haldast i september og oktober, ein viktig milepåle i arbeidet med å rette opp igjen funksjonelle samfunnsinstitusjonar som no er paralyserte etter drapshandlinga.

Valminister Mathias Pierre seier at denne gongen skal ingen kunne avspore valet og viste til at også andre land har klart å halde val sjølv om dei har uro innanfor eigne grenser.

– Vi treng val. No må banda og støttespelarane deira trå tilbake, seier Pierre.

