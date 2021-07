utenriks

Yellen møtte måndag finansministrane til EU i Brussel.

I eit førebudd innlegg, som vart delt ut til pressa, seier Yellen at det er viktig at medlemsstatane grundig vurderer å setje i verk nye tiltak for å sikre ei robust gjenreising, både innanlands og globalt.

Det er stor usemje medlemslanda imellom om behovet for nye stimuleringstiltak i EU-regi.

