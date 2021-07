Sør-Afrika utplasserer soldatar for å kjempe mot opptøyar i to provinsar

utenriks

Opptøyane og demonstrasjonane er ein reaksjon på fengslinga av tidlegare president Jacob Zuma. Særleg i Johannesburg har det vore til dels valdelege protestar.

I ei kunngjering frå dei militære styresmaktene i landet heiter det at hæren har byrja utplassering av soldatar i tråd med ein førespurnad frå politiet i provinsane Gauteng og KwaZulu-Natal.

Zuma er dømd til 15 månader i fengsel for ikkje å ha innfridd kravet til retten om å møte for ein granskingskommisjon i samband med påstandar om korrupsjon under den lange presidentperioden hans.

(©NPK)