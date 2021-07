Paven blir på sjukehuset i nokre ekstra dagar

utenriks

Paven gjennomgjekk ein større tarmoperasjon 4. juli og skulle etter planen ha vore tilbake i residensen sin i førre veke.

No heiter det at den postoperative behandlinga er over, men at paven vil bli nokre dagar til for å få mest mogleg ut av terapien og rehabiliteringa.

Kirurgar fjerna halvparten av tjukktarmen til paven.

Den 84 år gamle Frans viste seg søndag for første gong sidan operasjonen. Han heldt den vekevise bønna si, denne gongen frå balkongen til sjukehuset, og det verka som om han var i god form.

Og måndag hadde den fotballivrige paven god grunn til å gle seg, ut over at operasjonen gjekk bra. Hans heimland Argentina slo Brasil i finalen i Copa America og hans adopterte heimland Italia vann EM i fotball ved å slå England.

