Framleis brennheitt i Nord-Amerika

utenriks

Ei hetebølgje ramma i helga mykje av Stillehavskysten og eit område så langt inn i USA som til den vestlege kanten av fjellkjeda Rocky Mountains. Amerikanske National Weather Service (NWS) sende i forkant ut eit farevarsel og sa at varmerekordar truleg kom til å bli tangert fleire stader.

Det vart ikkje tilfellet i nasjonalparken Death Valley, som ofte er den varmaste staden i landet. Det vart likevel målt 53 grader i området søndag.

NWS seier at temperaturane går litt ned frå og med måndag, men legg til:

– Den temperaturnedgangen som kjem, er av liten lette for område som no har hatt temperaturar over gjennomsnittet i lang tid.

Åtvaringane om ekstrem varme vil vere gjeldande til og med tysdag, melder dei.

Skogbrannar fleire stader

I det nordlege California har ein skogbrann spreidd seg i helga, med god hjelp frå varmen og aukande vind i området.

Styresmaktene seier dei har fått meldingar om øydelagde bustader fleire stader, og oppmodar innbyggjarane til å halde seg unna. Bilete og video frå området viser utbrende bilar og hus.

I Beckwourth er store skogområde i brann, og store røykskyer skal vere synlege over åsane i området.

I delstaten Oregon vart den såkalla Bootleg-brannen meir enn tredobla i storleik i helga, og dekte seint søndag nærare 600.000 dekar, ifølgje styresmaktene i landet.

77 nye brannar i British Columbia

Det brenn til saman på meir enn 300 ulike stader i den canadiske provinsen British Columbia, etter at 77 nye brannar oppstod i helga, melder CBC. Varme og torevêr skaper problem for befolkninga fleire stader.

Lokale brannmannskap held 25 av brannane under tett oppsikt, då dei vurderer at desse har potensial til å bli ein trussel mot den offentlege tryggleiken.

Varmen ser ut til å halde fram utover veka, med temperaturar opp mot 38 grader i British Columbia, noko som er godt over det som er vanleg på denne tida av året.

Samferdselsministeren tek grep

Søndag kunngjorde samferdselsministeren i Canada, Omar Alghabra, fleire beredskapstiltak for å redusere tilfanget av skogbrannar i det tørre British Columbia – inkludert tiltak for å redusere togtrafikken.

Togtrafikk er ei vanleg årsak til skogbrannar, ofte når mekanismane som skal hindre gneistar er dårleg haldne ved like. Det skal òg etterforskast om brannen i byen Lutton, som øydela 90 prosent av busetnaden der i juni, vart forårsaka av eit passerande godstog.

Fleire vegar og motorvegar i området er allereie stengde, då styresmaktene har vurdert risikoen for skogbrannar som «ekstrem». Eit tital småbyar og tettstader er framleis pålagde evakueringsordre.

(©NPK)