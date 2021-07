FN-rapport avdekkjer kraftig auke i talet på menneske som svelt

utenriks

8,4 prosent av befolkninga i verda var i 2019 underernærte, men ved utgangen av 2020 var delen auka til 9,9 prosent, viser FNs årlege rapport «The State of Food Security and Nutrition in the World».

Rapporten anslår at mellom 720 og 811 millionar menneske opplevde hungersnød i 2020, ein dramatisk auke på mellom 118 og 161 millionar frå året før.

Koronapandemien får delvis skulda for auken, og den er langt frå over. FN fryktar derfor at dei langvarige følgja for mange land i Asia, Afrika og Latin-Amerika kan bli endå verre enn det årets rapport dokumenterer.

Når ikkje målet

Leiarane i verda vedtok i 2015 ei rekkje mål for berekraftig utvikling, og eitt av dei var å utrydde sula innan 2030.

– Det vil krevje enorm innsats, konstaterer Verdshelseorganisasjonen (WHO), FNs barnefond (Unicef), FNs matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og FNs landbruksfond (Ifad), som i fellesskap har utarbeidd svoltrapporten.

Dersom utviklinga held fram som no, vil 660 millionar menneske framleis svelte i 2030–30 millionar av dei som direkte følgje av koronapandemien og dens etterverknader, anslår rapporten.

– Pandemien har avdekt sårbarheita som dei siste åra har oppstått i matsystema våre som følgje av konfliktar, klimavariasjonar og ekstremvêr, og dessutan økonomisk stagnasjon og nedgang. I mange land skjer alt dette på same tid, noko som på alvorleg vis rammar mattryggleiken, slår dei fem FN-organisasjonane fast.

Dette truar liv og levebrød til menneske verda over, men først og fremst i låg- og mellominntektsland, heiter det vidare.

Flest i Asia, verst i Afrika

Over halvparten av alle underernærte i verda, 418 millionar, lever i Asia. Dette er 57 millionar fleire enn for berre eitt år sidan.

Svolten auka likevel mest i Afrika i fjor, der det lever rundt 1,4 milliardar menneske og drygt kvar femte–21 prosent–var underernært ved utgangen av fjoråret. Det var 46 millionar fleire enn eitt år tidlegare.

Delen som svelt i Afrika er meir enn dobbelt så høg som i andre delar av verda, og kontinentet er no nesten tilbake på 2005-nivå.

I Sentral-Afrika har heile 31,8 prosent for lite mat, men også i det sørlege Afrika er delen som svelt, dobla frå 5 til vel 10 prosent det siste året.

60 millionar menneske i Latin-Amerika og Karibia går òg svoltne, og det er 14 millionar fleire enn for eitt år sidan og svarer til 9,1 prosent av befolkninga, ifølgje FN. Delen fem år tidlegare var på 5,8 prosent.

Barn og kvinner hardast ramma

Nærare 2,4 milliardar menneske i verda, rundt kvar tredje innbyggjar, mangla i løpet av fjoråret tilgang på nok næringsrik mat, 320 millionar fleire enn i 2019.

Kvinner vart ramma hardare enn menn. For kvar tiande mann som opplevde matuvisse, opplevde elleve kvinner det same. Det var ein auke frå 10,6 frå året før.

Barn betaler ein særleg høg pris og får skadar for livet som følgje av mangel på tilstrekkeleg næring.

Rundt 150 millionar barn under fem år var ved årsskiftet lågare enn dei skulle ha vore for alderen, og over 45 millionar barn vog for lite i forhold til høgda.

39 millionar barn var samtidig alvorleg overvektige som følgje av at dei et usunn mat, ifølgje FN-rapporten.

Heile 3 milliardar menneske i verda, kvinner, menn og barn, manglar anten tilgang på nok mat, eller må klare seg med usunn mat fordi dei ikkje har råd til noko anna. Nesten kvar tredje kvinne har av same grunn for låg blodprosent.

Vegskilje

Verda har dei siste 15 åra lykkast med å redusere talet på menneske som svelt, men fjorårets auke åt opp framgangen i dei fem tidlegare åra.

FN-organisasjonane roper no eit varsku, konstaterer at verda står ved eit vegskilje og understrekar at det krevst stor og konkret innsats dersom ein skal ha håp om å nå tusenårsmåla om å utrydde svolt og fattigdom.

– Dette året er eit unikt høve til å fremje mattryggleik og ernæring ved å endre matsystema våre under FNs toppmøte om matsystem, ernærings- og vekst og klimatoppmøtet COP26, slår dei fem organisasjonane fast.

– Utfallet av desse møta vil forme andre halvdel av FNs tiår for ernæringstiltak, konstaterer rapporten, som inneheld seks konkrete forslag til «ny retning».

Foreslår tiltak

Blant tiltaka er ein meir heilskapleg innsats for å sikre fred, utvikling og nok humanitærhjelp i konfliktområde.

Eit anna tiltak er å ruste bønder til å takle følgja av klimaendringar, mellom anna gjennom betre varslingssystem og forsikringsordningar for dei som blir hardt ramma av tørke og andre naturkatastrofar.

Støtteordningar til dei mest sårbare gruppene i mange land, for å gjere dei betre rusta til å takle svingingar i matvareprisane og pandemiar som den verda no opplever, vil òg bidra til auka mattryggleik, meiner FN-organisasjonane.

Strengare krav til matvareindustrien om å redusere innhaldet av skadeleg feitt, salt og sukker, og om å stanse marknadsføring av usunn mat og drikke til barn, vil òg bidra til sunnare diett og mindre skadeleg overvekt, blir det slått vidare fast.

(©NPK)