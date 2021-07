Noreg gir meir pengar til sivilsamfunnet i Polen

utenriks

– Eit mangfaldig og sterkt sivilt samfunn er ein føresetnad for eit velfungerande demokrati. Det er positivt at ein del av dei ekstra midla vi har igjen, kan brukast til nettopp dette, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Noreg og Polen har denne våren forhandla om fordelinga av ein reserve på 351 millionar kroner.

Opptil 10,3 millionar skal gå til opplæring av polske dommarar i regi av Europarådet og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Vi er bekymra for utviklinga til rettsstaten i Polen. Eg har forventningar til at samarbeidet med Europarådet kan auke kunnskapen og kompetansen i domstolane om europeiske standardar for rettsstat og menneskerettar, seier utanriksministeren.

(©NPK)