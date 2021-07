Minst 52 døydde i fabrikkbrann i Bangladesh

utenriks

Brannen i Rupganj aust for Dhaka starta torsdag ettermiddag. Eit døgn seinare brann det framleis i fabrikken medan redningsmannskap henta ut omkomne. Brannmannskap kjempar for å få kontroll over flammane som herja i sjette og sjuande etasje.

– Når brannen er under kontroll, kan vi søkje gjennom fabrikken. Då kan vi fastslå om det er fleire døde, seier talsmannen til brannvesenet Debashish Bardhan.

Rundt 30 personar er skadde, fleire av dei etter å ha hoppa ut av vindauge for å komme seg ut av den brennande fabrikkbygningen. 25 menneske er redda ned frå taket på bygningen.

– I fjerde etasje var det stengde portar mot begge trappeoppgangane. Andre kollegaer seier det var minst 48 personar der inne. Eg veit ikkje kva som skjedde med dei, seier fabrikkarbeid Mohammad Saiful.

Politiet prøver å kontrollere folkemengda og sikre at ambulansar kjem fram for å få køyrt dei døydde til likhuset i byen. Utanfor fabrikken har fleire hundre slektningar og arbeidarar samla seg. Mange av dei fryktar det verste.

– Vi kom hit fordi niesa mi ikkje har svart på telefonen på ei stund. No ringjer ho ikkje i det heile. Vi er bekymra, seier Nazrul Islam.

Dhakas brannmeister Dinu Moni Sharma seier brannen vart så kraftig fordi brennbare kjemikaliar og plast var lagra i fabrikken, som produserte nudlar, godteri og fruktsaft.

Bangladesh har eit dårleg rykte når det gjeld branntryggleik, og brannen føyer seg inn i ei rekkje av liknande ulykker. I februar 2019 døydde minst 70 personar då det brann i fleire leilegheiter der kjemikaliar vart lagra ulovleg.

(©NPK)