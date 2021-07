Milliardærkappløp om romturisme

utenriks

Britiske Richard Branson står først i den eksklusive køen av dollarmilliardærar som vil flyge folk ut i verdsrommet. Allereie søndag skal Branson saman med eit mannskap på to og tre andre tilsette i Virgin Galactic flyge til kanten av verdsrommet. I romflyet VSs Unity vil dei oppleve nokre minutt i vektløyse og sjå omrisset av jorda under seg.

Vel ei veke seinare – på same dato som den første månelandinga: 20. juli – har turen kommen til Jeff Bezos. Amazon-grunnleggjaren har med bror sin, ein betalande passasjer og den 82 år gamle piloten Wally Funk. Funk er ei av 13 kvinner som vart plukka ut av Nasa i 1959 og trena på same måte som dei første astronautane. Over 60 år seinare skal ho endeleg nå verdsrommet.

Berre nokre timar etter at det vart kjent at Funk skulle vere med Bezos til rommet, påskunda Branson si avreise. Han skulle eigentleg teke av seinare i år, før selskapet hans byrjar å ta med betalande passasjerar til neste år. Likevel insisterer han på at det ikkje er eit kappløp, og at han ikkje prøver å slå Bezos. Sistnemnde har ikkje sagt noko om at Branson no har gått forbi han.

Barndomsdraum

Både Branson og Bezos er godt vaksne menn med mykje pengar – høvesvis 70 og 57 år gamle og gode for fleirfaldige milliardar dollar. Begge seier det er ein draum frå barndommen å kunne reise til verdsrommet, og begge har satsa betydelege summar på å få det til.

Vegen ut i verdsrommet blir likevel ganske ulik for dei to. Bransons konsept er eit lite romfartøy som heng under eit spesialbygt fly. Det blir teke med høgt opp i atmosfæren, der det blir sleppt laus og flyg det siste stykket ut i rommet på eiga hand og til slutt landar på ein vanleg rullebane.

Ulike konsept

Bezos og Blue Origin satsar på ein meir klassisk romrakett, som tek av rett opp og har ein kapsel på toppen. Bereraketten landar åleine, medan kapselen daler ned under tre fallskjermar slik romkapslar har gjort sidan dei tidlegaste romferdene.

Sjølv om alt tyder på at Branson blir først, er det ikkje openbert kva romferd som blir «best». Bransons tur blir lengre, men Bezos skal flyge høgare. Branson har fleire vindauge i romflyet sitt, men kapselen til Bezos har større vindauge.

Romflyet Unity har vore på tre turar i verdsrommet allereie. Bezos' rakett har gjennomført fem gonger så mange prøveturar, men aldri med menneske om bord.

«Ferie» for dei rikaste

Det er elles ikkje berre «turistsjefane» i rommet som har mykje pengar å svi av på ein eksklusiv flytur. Virgin Galactic har selt rundt 600 billettar for mellom 200.000 og 250.000 dollar per stykk. Det betyr at det kostar rundt to millionar kroner å vere med på ein av turane som etter planen startar neste år.

Blue Origin har verken prisane eller startdatoen klar for dei kommersielle flygingane sine. Den einaste «billetten» dei har selt så langt, gjekk på auksjon til den ukjende passasjeren som skal vere med Bezos 20. juli. Vinnarbodet var på 28 millionar dollar.

(©NPK)