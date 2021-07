utenriks

79 år gamle Zuma vart nyleg dømt til 15 månader i fengsel for å ha vist forakt for retten etter at han fleire gonger nekta å møte for landets antikorrupsjonskommisjon. Han starta soninga av straffa torsdag.

Ekspresidenten har likevel anka dommen, og ankesaka er no behandla av Pietermaritzburg High Court.

Zumas advokat argumenterte mellom anna med at helsa til den tidlegare presidenten tilseier at han ikkje kan sone.

