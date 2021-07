Hjartebetennelse ein mogleg sjeldan biverknad av mRNA-vaksinar

utenriks

Vaksinane frå Pfizer/Biontech og Moderna er basert på denne teknologien, og EMA tilrår at hjartemuskelbetennelse (myokarditt) og hjarteposebetennelse (perikarditt) blir ført opp på lista over moglege biverknader.

Det er altså snakk om svært sjeldne biverknader, som oftast oppstår etter andre vaksinedose og hos yngre menn, opplyser EMA. Byrået understrekar at fordelane ved vaksinen framleis veg tyngre enn risikoen.

Symptoma på myokarditt og perikarditt kan vere kortpustethet, hjartebank og smerter i brystet, ifølgje legemiddelbyrået.

75 tilfelle

Over 3 millionar personar har fått minst éin dose med koronavaksine i Noreg, medan nesten 1,6 millionar har fått andre dose. Av desse er det rapportert om til saman 75 tilfelle av perikarditt og myokarditt.

Dei fleste pasientane blir sagt å vere heilt friske igjen eller i betring ved meldetidspunktet.

Ifølgje FHI var det 61 tilfelle av akutt hjarteposebetennelse etter vaksinasjon:

* 48 av tilfella er melde etter vaksinasjon med Comirnaty (Pfizer/Biontech)

* 10 tilfelle etter Spikevax (Moderna)

* 3 tilfelle etter Vaxzevria (AstraZeneca)

Av dei 14 tilfella av hjartemuskelbetennelse var ti etter Comirnaty (Pfizer/Biontech) og fire etter Spikevax (Moderna).

Nokre få alvorlege tilfelle

I Europa er førekomsten av desse sjukdommane anslått til å vere 1 til 10 per 100.000 personar per år. Dei fleste tilfella krev ikkje behandling, men nokre få kan ha eit alvorleg tilfelle med behov for sjukehusinnlegging.

Barnelege Henry Bernstein mante til ro då USA åtvara om risikoen for dei same betennelsane.

– Heldigvis skjer dette svært sjeldan, og når det skjer, er som regel ikkje så alvorleg, sa Bernstein, som sett i eit ekspertutval som såg på dei to betennelsestypane hos ungdommar og unge vaksne som var vaksinert.

