Cuba har godkjent Latin-Amerikas første koronavaksine

utenriks

Helsetilsynet på den karibiske øya gav nødgodkjenning til bruk av vaksinen Abdala fredag. I juni kunngjorde produsentane at vaksinen er meir enn 92 prosent effektiv mot covid-19 etter tre dosar.

Cuba har trassa amerikanske sanksjonar og vorte det første landet i Latin-Amerika og Karibia som har klart å utvikle ein koronavaksine. Cuba har jobba med å utvikle heile fem vaksinekandidatar.

Styresmaktene byrja å vaksinere eiga befolkning med to av dei i mai, før nokre av dei var godkjende.

Høgt vern

Fram til denne veka hadde 6,8 millionar av Cubas 11,2 millionar innbyggjarar fått minst éin dose av anten Abdala eller Soberana 2, medan 1,6 millionar hadde fått tre dosar.

Koronavaksinen Soberana 2 gir 62 prosents vern etter to dosar, ifølgje cubanske helsestyresmakter. Med ein tredje dose, ein såkalla booster, har studiar vist at Soberana er 91,2 prosent effektiv, opplyser det statlege legemiddelselskapet BioCubaFarma, ifølgje Reuters.

Ikkje fagfellevurdert

Dei cubanske studiane er ikkje fagfellevurdert. Men viss resultata stemmer, vil Cuba føye seg inn i den vesle rekkja av land som har produsert koronavaksinar med eit vern på over 90 prosent: USA, Tyskland og Russland – som står bak Novavax, Pfizer-Biontech, Moderna og Sputnik V.

Cuba har ikkje kjøpt eller prøvd å få tak i vaksinar frå andre land og håpar å ha fullvaksinert befolkninga innan året er omme.

Cuba har under USAs boikott hatt ein lang tradisjon med å produsere sine eigne vaksinar – ein industri som starta på øya på 1980-talet. Nesten 80 prosent av Cubas vaksinar blir produserte lokalt.

Internasjonalt samarbeid

Når resultata av testane for koronavaksinane blir offentleggjorde, kan landet be om godkjenning frå Verdshelseorganisasjonen (WHO), ein prosess som kan ta månader.

Cubas eiga godkjenning av vaksinen vil bane veg for at andre land kan kjøpe eller produsere vaksinane. Mexico, Argentina og Vietnam har uttrykt interesse for å produsere Soberana 2, medan Iran seier produksjonen allereie er i gang.

Cubas allierte Venezuela har alt bestilt 12 millionar dosar av Abdala, som også skal produserast i det søramerikanske landet.

Smitte

Cuba har vore relativt skåna frå herjingane til pandemien, men har nyleg opplevd ein smitteauke. Så langt er det påvist 218.000 koronatilfelle og i underkant av 1.500 dødsfall i landet.

Abdala-vaksinen er kalla opp etter eit dikt av den cubanske politikaren og forfattaren José Martí. Han leidde opprøret som gav lausriving frå Spania i 1898, vart drepen under krigen, men vart seinare ein inspirasjon for Fidel Castros revolusjon.

Vaksinen er noko annleis enn resten av koronavaksinane som har vorte godkjende. Den er verken ein såkalla mRNA-vaksine, som vaksinane til Pfizer og Moderna, eller ein vektor-vaksine som AstraZeneca og Sputnik V. Den er ein såkalla protein-subenhet-vaksine, og han blir altså gitt i tre dosar.

(©NPK)