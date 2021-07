Britisk politibetjent har sagt seg skuldig i drapet på Sarah Everard

utenriks

Politibetjenten har under eit tidlegare rettsmøte erkjent at han bortførte og valdtok Everard, og at han «tok på seg ansvaret» for hennar død. Han vart då ikkje beden om å ta stilling til drapssiktinga, men i eit rettsmøte fredag sa han seg skuldig i denne.

Everard vart meldt sakna etter at ho ikkje kom heim etter å ha vore hos ei venninne 3. mars i år. Ho vart funnen død ei veke seinare i eit skogområde i Kent.

Bortføringa og drapet på Everard førte til demonstrasjonar og debatt om kvinners tryggleik i Storbritannia.

