Alle ni om bord omkom i flyulykka i Örebro

utenriks

– Det er ei veldig alvorleg og tragisk hending, sa vakthavande befal Tomas Carlsén i redningstenesta til nyheitsbyrået TT kort tid etter ulykka.

Det var åtte fallskjermhopparar og éin flygar om bord flyet. Det styrta då det skulle ta av frå rullebanen, opplyste pressesjefen i Sjöfartsverket til Expressen.

Flyet brann på ulykkesstaden, og redningstenesta på flyplassen sløkte elden. Politiet karakteriserte ulykka som eit «totalhavari».

Bilete frå staden viser store flammar og mykje røyk etter styrten. Ulykka vart varsla klokka 19.23.

Sorg

Mange har uttrykt sorg og fortviling i Sverige etter ulykka.

– Eg tenkjer på dei som er ramma, på familiane deira og dessutan nære og kjære i denne svært vanskelege stunda. Eg vil få uttrykkje mi djupaste deltaking i sorga deira, sa statsminister Stefan Löfven til Expressen.

Det vart rekvirert ei krisegruppe til flyplassen, der mange urolege pårørande hadde møtt opp. Også fleire prestar har rykt ut, og kyrkjene i området opnar dørene for sørgjande frå fredag morgon.

Gransking

Etterforskarar frå den svenske havarikommisjonen skal undersøkje vraket og prøve å finne årsaka til styrten.

Flyet skal vere eit innleigd fly av typen DHC-2 Turbo Beaver, ifølgje det svenske fallskjermforbundet.

Flytryggingsekspertar har trekt parallellar til flyulykka i Umeå i juli 2019. Også då omkom åtte fallskjermhopparar og ein flygar.

– Det er knapt to år sidan. Ein kan undre seg over kvifor eit slikt havari skjer igjen. Det er snakk om mange menneskeliv, og det er mange pårørande som blir ramma, sa han til TT.

Ulykkesrapporten etter styrten i Umeå konkluderte med at småflyet som då styrta, både var feil lasta og for tungt lasta. Flytryggingsekspert Jan Ohlsson påpeika overfor TV4 at fly med fallskjermhopparar er overrepresenterte i ulykkesstatistikken.