utenriks

Guten er dømd av Eksjö tingrett for drap og eldspåsetjing og må sone fire år i ein lukka ungdomsanstalt, melder P4 Jönköping.

Også to andre unge personar som var til stades, er dømde for trakassering og for brot på lova om å hindre ulykker. Alle tre var involverte då eit hus utanfor Nässjö brann ned og kvinna i 70-åra døydde tidlegare i år.

17-åringen har innrømt at det var han som starta brannen i huset der kvinna budde.

