10 drepne i kampar i Kashmir

utenriks

Ein talsmann for den indiske hæren seier to soldatar og to militante opprørarar, som begge var pakistanske borgarar, vart drepne torsdag i ein samanstøyt på delelinja mellom indiskkontrollert Kashmir og den pakistanskkontrollerte delen av regionen.

Soldatane oppdaga ei gruppe opprørarar som prøvde å ta seg inn i den indiskkontrollerte delen av Kashmir. Dette skal vere det første forsøket på dette sidan India og Pakistan vart samde om ein våpenkvileavtale i februar.

Det blir søkt etter fleire opprørarar i området.

Seks andre opprørarar er drepne i andre trefningar sidan torsdag morgon, opplyser lokalt politi.

