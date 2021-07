USA protesterer mot Israels riving av palestinske hus

utenriks

Bustaden tilhøyrde ein palestinsk-amerikanar som blir skulda for å ha stått bak eit angrep på Vestbreidda 2. mai, då ein israelsk student vart drepen og to andre såra.

Muntasser Shalaby vart arrestert få dagar seinare og sit no i israelsk varetekt.

Natt til torsdag rykte israelske styrkar inn i landsbyen Turmus Ayya nordaust for Ramallah og omringa bustaden til familien. Kona og tre barn, som også er amerikanske statsborgarar, vart henta ut. Huset vart deretter jamna med jorda ved hjelp av sprengladningar.

USA har protestert mot rivinga.

– Vi har gjenteke gonger slått fast at bustadene til heile familiar ikkje skal rivast som følgje av enkeltpersonars handlingar, heiter det i ein skarp uttale frå USAs ambassade i Israel.

Budde i USA

Shalaby budde ifølgje kona mesteparten av tida i Santa Fe i USA, der han skal ha gifta seg med tre andre kvinner. Han besøkte sjeldan henne og barna på Vestbreidda.

Sana Shalaby seier òg at ho var heilt ukjent med at han planla å gjennomføre eit angrep sist han besøkte Vestbreidda, og ei israelsk menneskerettsgruppe har hjelpt henne i forsøket på å hindre at huset i Turmus Ayya vart riven.

Israelske styresmakter held likevel fast på at riving av bustadene til palestinarar som gjennomfører angrep, verkar avskrekkande. Israelsk Høgsterett heldt derfor oppe førre månad avgjerda om å rive huset til Shalaby-familien.

Kollektiv avstraffing

Menneskerettsorganisasjonar kallar Israels riving av palestinske bustader for kollektiv avstraffing, og Noreg er blant landa som har kravd stans i praksisen.

Noreg fremja tidlegare i år eit forslag til uttale i FNs tryggingsråd der Israel mellom anna vart bede om å «innstille aktiviteten i busetjingane, rivinga av hus og utkastingar, inkludert i Aust-Jerusalem, i tråd med humanitær lov».

USA sette ned foten, og utkastet vart ikkje vedtekne.

(©NPK)